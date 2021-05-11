Магас, , 11:18 — REGNUM В Ингушетии проводится масштабная благотворительная акция в честь наступающего праздника Ураза-байрам. Около 3500 семей получат помощь от республиканской благотворительной организации «Тешам», сообщили 11 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего будет роздано около 17,5 тонн мяса крупного рогатого скота и другие продукты питания. Списки тех, кому будет оказана поддержка, составлялись местными администрациями и имамами населенных пунктов. Инициатива проведения акции принадлежит главе республики Махмуду-Али Калиматову. Мероприятие проводится Национальным фондом развития Ингушетии.

Скот закуплен в крестьянско-фермерских хозяйствах республики, а продукты для наборов — у местных товаропроизводителей и торговых компаний. При этом подчеркивается, что были отобраны предприниматели, которые придерживаются принципов «этичного ведения бизнеса».

«Каждый продуктовый набор включает в себя 5 кг мяса, муку, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты»,— сообщили в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии предоставил своим указом три выходных дня на Ураза-байрам — с 12 по 14 мая.