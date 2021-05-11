Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2628 случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 мая в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2628 новых случаев заражения, госпитализированы 1225 человек, скончался 61 пациент», — рассказали в штабе.

Кроме того, за сутки выздоровел 2051 пациент.

В штабе советуют москвичам с симптомами ОРВИ остаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставлена в Венгрию российской стороной по контракту между Российским фондом прямых инвестиций и венгерскими властями.