Таллин, , 11:14 — REGNUM Претензии Языковой инспекции Эстонии к местной региональной авиакомпании NyxAir в части неисполнении Закона о языке необоснованные. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на руководителя авиакомпании Яануса Ояметса.

Ояметс признал факт продажи пассажирам компании авиабилетов по маршруту Таллин — Курессааре (столица острова Сааремаа — прим. ИА REGNUM) на английском языке, но объяснил это спецификой посреднической международной фирмы, которая продает авиабилеты по всему миру, используя ведущие международные языки, но не эстонский.

Он предложил всем недовольным покупать авиабилеты его компании напрямую на сайте авиакомпании NyxAir, где они дороже.

«В первую очередь хочу заверить, что на нашем сайте, на котором покупается больше всего билетов, билеты на эстонском языке были доступны с первого дня их продажи», — подчеркнул Ояметс.