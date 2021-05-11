Воронеж, , 11:13 — REGNUM Житель Россошанского района Воронежской области отправлен под арест по подозрению в покушении на убийство собственной супруги, совершенное с особой жестокостью. Об этом 11 мая сообщила корреспонденту ИА старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

54-летняя женщина была госпитализирована с многочисленными термическими ожогами в реанимацию районной больницы 8 мая. По версии следствия, днём между 54-летним мужчиной и его супругой произошёл конфликт. Он толкнул женщину на диван, облил ее из канистры дизельным топливом и поджег покрывало. Огонь перекинулся на одежду и тело женщины, но она смогла выбежать на улицу и прыгнуть в находившийся рядом с домом пруд. Соседи. Ставшие очевидцами, вызвали скорую, женщину госпитализировали с многочисленными термическими ожогами головы, конечностей и туловища.

Мужчина был задержан. Свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. По ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.