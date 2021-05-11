Казань, , 11:13 — REGNUM Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа учебного заведения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

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«Из погибших детей при стрельбе в школе двое разбились, выпрыгнув с третьего этажа», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Утром 11 мая в школе №175 произошла стрельба. По предварительным данным, погибли девять человек, большинство из них — дети. По неофициальным данным, нападавших было двое, один из них задержан, второй — ликвидирован.

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