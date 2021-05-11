Симферополь, , 11:14 — REGNUM В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла с визитом официальная крымская делегация. Об этом 11 мая сообщила пресс-секретарь главы парламента Крыма Кристина Попкова.

«Официальная делегация прибыла в Донецк. Возглавляет делегацию председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов», — приводит ее слова РИА Новости.

Также она уточнила, что представители Крыма будут участвовать в посвященных годовщине референдума о самоопределении ДНР торжествах. Помимо этого, крымская делегация передаст по 100 путевок для оздоровления в детских лагерях Крыма детей из ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк и принял участие в открытии памятника павшим героям ДНР.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.