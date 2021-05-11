Казань, , 11:11 — REGNUM Одиннадцать человек погибли в результате нападения на гимназию в Казани. Таковы данные экстренных служб, передаёт 11 мая Пятый канал.

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«Число погибших в школе Казани на улице Файзи возросло до 11 человек», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 16 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, нападавших было двое, одного из них удалось задержать. По данным Минпросвещения, медицинская помощь требуется 32 пострадавшим.

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