Брянск, , 11:16 — REGNUM В Брянской области 11 мая подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 58 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Всего в Брянской области выявлено 38 915 носителей инфекции. Справились с заражением 38 067 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 311 пациентов.

С начала пандемии лаборатории провели 545 047 исследований на COVID-19.