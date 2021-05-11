Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 717 новых носителей коронавирусной инфекции, это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, сообщили 11 мая в федеральном оперштабе. Общее число выявленных фактов заражения с начала пандемии достигло 423 652 случаев.

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«За неделю общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 0,5%», — заявили накануне в Смольном.

Также за минувшие сутки было зарегистрировано еще 35 летальных исходов от COVID-19. Это на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки. Общее число жертв ковида в регионе на 11 мая составляет 13 587 человек.

Выписаны по выздоровлению за сутки 809 человек, общее число официально переболевших COVID-19 в Петербурге — 384 100 человек.

По данным городского оперштаба, за 18-ю календарную неделю 2021 года по сравнению с предыдущей неделей на 11,38% уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Общее количество активно больных COVID-19 за неделю снизилось незначительно — на 0,17%.

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