Москва, , 11:07 — REGNUM За минувшие сутки в России обнаружено 8115 случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые заражения зафиксированы в 82 регионах. В 14,2% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки выздоровели 7009 человек, умерли 329 ковид-пациентов.

Лидерами по числу заражений среди регионов стали Москва (2628 новых случаев), Санкт-Петербург (717), Подмосковье (657), а также Ростовская и Воронежская области.

Всего в России выявили с начала пандемии 4 896 842 случая заражения SARS-CoV-2.