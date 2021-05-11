Уфа, , 11:11 — REGNUM Экс-адвоката Адвокатской палаты Башкирии и его родственника осудили за мошенничество. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде было установлено, что весной 2013 года адвокату стало известно, что у мужчины, который умер в 2011 году, в собственности находилась комната в общежитии в г. Сибае. Подсудимый договорился со своим родственником, изготовил фиктивные документы о якобы законной покупке родственником этой комнаты, предъявил эти документы в суд.

В результате Росреестр зарегистрировал право собственности родственника подсудимого на этот объект недвижимости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Свою вину фигуранты уголовного дела не признали.

В результате Белорецкий межрайонный суд приговорил экс-адвоката к условному лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с испытательным сроком на два года и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, подсудимый лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года.

«По ч. 1 ст. 303 УК РФ он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Второй фигурант уголовного дела приговорен к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии неизвестные похитили у мужчины 8 млн рублей.