Казань, , 11:06 — REGNUM Второй нападавший, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, ликвидирован в здании школы. Об этом 11 мая сообщает телеграм-канала Mash.

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Пока официального подтверждения этой информации нет.

Ранее правоохранители заблокировали второго подозреваемого на четвёртом этаже учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школу №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала. Предположительно, ему 17 лет. По последним данным, число жертв стрельбы возросло до 13 человек. Еще более 30 человек пострадали.