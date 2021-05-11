Казань, , 11:03 — REGNUM Перед тем, как началась стрельбы в гимназии №175 Казани, прогремел взрыв. Об этом сообщила одна из учащихся школы. Девочка усомнилась, что нападавшими могут быть ученики школы.

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«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю», — рассказала школьница ТАСС.

По ее словам, сразу после начавшихся выстрелов класс начали эвакуировать через черный ход, все одноклассники уцелели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром в гимназии произошла стрельба. По предварительным данным, погибли девять человек, не исключается, что восемь из них — дети. По неофициальным данным, нападавших было двое, один из них задержан.

На момент происшествия в школе находились более 700 детей.