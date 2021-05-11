Москва, , 11:03 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) не дает Украине денег и ставит на грань экономической катастрофы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Для получения денег Киев должен согласиться:

— отменить ограничения цен на газ и электроэнергию для населения;

— продолжить политики гибкого обменного курса (фактически допустить обвал гривны);

— не вмешиваться в корпоративное управление.

Если вспомнить, что недавно спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал, что предметом их озабоченности стало «вытеснение уважаемых экспертов из советов директоров нескольких ключевых государственных предприятий».

Это «усложняет многолетние усилия по реформированию энергетического климата Украины и по улучшению ее инвестиционного климата» и Украина находится под внешним управлением.

Стоит обратить внимание, что Прайс говорит о том, что им не нравится кадровая политика Владимира Зеленского в части назначения членов Советов директоров нескольких ключевых государственных предприятий.

Ключевое слово — «государственных». То есть, Зеленский по мнению США не может назначать людей в государственных компаниях без согласования с ними, и эти компании работают в энергетической отрасли.

Теперь вспомним времена, когда и Россия должна была МВФ, и эти господа также диктовали правительству РФ, что и как делать», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина до сих пор не получила кредит Международного валютного фонда (МВФ), поскольку не выполнила пять условий, заявил ранее министр финансов страны Сергей Марченко.

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