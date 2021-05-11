Казань, , 11:03 — REGNUM Сообщения о том, что в ещё одной школе в Казани произошла стрельба, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«Информация о стрельбе в школе на ул. Латышских стрелков — фейк», — говорится в сообщении.

Эвакуированных из школы детей разместили в детских садах. Им оказывается психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в казанской школе, по предварительным данным, погибли девять человек. На месте работают силовики. Один нападавший был задержан, второй — ликвидирован.

Читайте также: Власти Казани ограничили вход во все школы города