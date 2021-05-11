Казань, , 11:07 — REGNUM В школе №175 в Казани, где произошла стрельба, пострадали, предварительно, 32 человека, всех их госпитализировали в медучреждения.

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Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога. Сообщается, что двое детей погибли при падении из окон, пытаясь спастись.

Уточняется, что второго нападавшего ликвидировали.

Как сообщало ИА REGNUM, вход во все школы города Казани ограничен после того, как в гимназии на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

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