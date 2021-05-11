Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на свалке нашли фотоснимки, рукописи фронтовиков и китель Героя Советского Союза. Уникальные предметы семьи ветеранов передали в музей Ростовского государственного строительного университета (ранее — Ростовского инженерно-строительного института), ныне — структурного подразделения Донского государственного технического университета.

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Папку с уникальными документами, рукописями и фотографиями горожанин отдал руководителю поискового отряда «Миус-фронт» Андрею Кудрякову. В частности, в пакете, оказавшемся в мусорном баке, оказались неизданная рукопись фронтовых воспоминаний «От Ростова до Праги» инженера-полковника в отставке А. М. Львовича, записная книжка профессора института А. М. Минасяна, датированная 1945 годом, полковничий китель военного лётчика с орденскими планками и следами от наград, пишет газета «Вечерний Ростов».

Архив был передан на изучение историкам Южного научного центра Российской академии наук. После того, как с документами проведут работу, их передадут на хранение в государственный архив Ростовской области или музей.