Барселона, Испания, , 11:02 — REGNUM Руководство «Барселоны» планирует уволить главного тренера команды Рональда Кумана после завершения текущего сезона. Об этом 11 мая сообщает ESPN.

По информации издания, будущее тренера будет зависеть от того, как команда завершит чемпионат Испании.

За три тура до конца первенства лидером турнирной таблицы является мадридский «Атлетико», у которого 77 очков. На второй строчке идёт «Реал» с 75 очками. «Барселона» занимает третье место также с 75 очками.

Напомним, Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года. Тогда он подписал с клубом двухлетний контракт.