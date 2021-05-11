Будапешт, , 11:02 — REGNUM Последняя партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставлена в Венгрию российской стороной по контракту между Российским фондом прямых инвестиций и венгерскими властями. Об этом 11 мая сообщили в посольстве России в Венгрии.

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Как передает ТАСС, данную партию вакцины встречали посол России в Будапеште Евгений Станиславов и госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Варга. При этом в посольстве РФ отметили, что российская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Венгрией.

«Теперь миллион венгров могут чувствовать себя спокойно, полностью защищенными и возвращаться к нормальной жизни», — заявил Станиславов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что первым государством в Евросоюзе, где более половины взрослого населения (50,5%) привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции, стала Венгрия.