Сеул, , 11:00 — REGNUM В первом квартале 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, с января по март в государственную казну поступило 88,5 трлн вон (~$79 млрд), что на 19 трлн вон (~$16,9 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от налога на прибыль вырос на 6,4 трлн вон (~$5,7 млрд), до 28,6 трлн вон (~$25,5 млрд), от корпоративного налога — на 4,8 трлн вон (~$4,2 млрд), до 20,2 трлн вон (~$18 млрд), транспортный налог — на 4,3 трлн вон (~$3,8 млрд), до 18 трлн вон (~$16 млрд).

Неналоговые поступления в государственную казну увеличились на 1,5 трлн вон (~$1,3 млрд), до 10,1 трлн вон (~$9 млрд).

Общий объём поступлений в бюджет страны составил 152,1 трлн вон (~$135,8 млрд), что на 32,6 трлн вон (~$29,1 млрд) больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Расходы также увеличились на 17,4 трлн вон (~$15,5 млрд), до 182,2 трлн вон (~$162,7 млрд). По состоянию на коней марта госдолг Южной Кореи составил 862,1 трлн вон (~$770 млрд).