Казань, , 11:04 — REGNUM Более 30 человек, пострадавших в результате стрельбы в гимназии на улице Джаудата Файзи, примут больницы Казани. Об этом сообщает 11 мая источник в Минпросвещения.

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«Пострадали 32 человека, их везут в больницы», — сообщил источник ТАСС.

По предварительным данным, погибли при атаке на школу девять человек. Ещё 13 человек уже госпитализированы. Всего в школе находились 714 детей, 52 педагога и другие сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, нападавших было двое, одного из них задержали. В школе проверяют, учился ли задержанный здесь ранее.