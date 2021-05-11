Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области стартовала кампания по вакцинации диких животных от бешенства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В областных лесах разложат 200 тыс. доз вакцины в виде лакомства. Осенью будет разложено ещё 400 тыс. доз. Вакцину оставят, в основном, в Тугулымском, Каменском и Богдановическом районах.

В 2020 году в регионе зафиксировали десять случаев бешенства диких животных, с начала 2021 года — три случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Свердловской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле.

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