Чебоксары, 11 мая 2021, 10:57 — REGNUM В Чебоксарах и Новочебоксарске могут взять под круглосуточное видеонаблюдение места проведения публичных мероприятий и так называемые гайд-парки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал на планёрке в правительстве сегодня, 11 мая, глава Чувашии Олег Николаев.
Подводя итоги майских праздников, руководитель республики обратился к главам администраций Чебоксар и Новочебоксарска.
Он попросил сити-менеджеров в ходе дальнейшей работы по обеспечению безопасности «такого рода объекты приоретизировать» в рамках «Безопасного города» и других подобных информационных программ с последующей синхронизацией данных «в единый поток».
Отметим, что в Чебоксарах одним из основных мест проведения публичных мероприятий, в том числе протестного характера, является сквер Чапаева, который считается гайд-парком.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о том, что на Аллее памяти в Новочебоксарске разбили несколько стендов, посвящённых 6-ой роте 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 90 десантников этой роты 1 марта 2000 года отразили атаку 500 боевиков в Аргунском ущелье Чечни — выжили только шестеро бойцов.
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