Чебоксары, , 10:57 — REGNUM В Чебоксарах и Новочебоксарске могут взять под круглосуточное видеонаблюдение места проведения публичных мероприятий и так называемые гайд-парки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал на планёрке в правительстве сегодня, 11 мая, глава Чувашии Олег Николаев.

Подводя итоги майских праздников, руководитель республики обратился к главам администраций Чебоксар и Новочебоксарска.

«Я бы попросил проработать в рамках развития АПК «Безопасный город» над оснащением мест проведения публичных мероприятий, площадей, в том числе так называемых гайд-парков, которые у вас определены как таковые, видеокамерами круглосуточного слежения. Мы знаем, что в эти дни происходили различные события и в виду того, что у нас отсутствует названные формы наблюдения за текущей ситуацией, мы, можно сказать, оказались слепыми в некоторых моментах», — сказал Олег Николаев.

Он попросил сити-менеджеров в ходе дальнейшей работы по обеспечению безопасности «такого рода объекты приоретизировать» в рамках «Безопасного города» и других подобных информационных программ с последующей синхронизацией данных «в единый поток».

Отметим, что в Чебоксарах одним из основных мест проведения публичных мероприятий, в том числе протестного характера, является сквер Чапаева, который считается гайд-парком.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о том, что на Аллее памяти в Новочебоксарске разбили несколько стендов, посвящённых 6-ой роте 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 90 десантников этой роты 1 марта 2000 года отразили атаку 500 боевиков в Аргунском ущелье Чечни — выжили только шестеро бойцов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Готовы руки оторвать»: в Чувашии вандалы разгромили Аллею памяти