Казань, , 10:56 — REGNUM Вход во все школы города Казани ограничен после того, как в гимназии на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе мэрии.

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В мэрии пояснили, что меры безопасности усилили во всех учебных заведениях. При этом городские власти опровергли информацию о том, что стрельба произошла ещё в одной школе.

Детей из гимназии эвакуировали, их разместили в детских садах. Для детей организовали питание, с ними находятся психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в казанской школе, по предварительным данным, погибли девять человек. На месте работают правоохранители.

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