Милан, Италия, , 10:56 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Интер» попросило своих футболистов отказаться от зарплаты на два месяца. Об этом 11 мая сообщает Football Italia.

По информации издания, президент клуба Стивен Чжан встретился с футболистами и попросил их отказаться от зарплаты на два месяца. Он объяснил это финансовым кризисом в клубе, связанном с пандемией коронавируса.

Отмечается, все игроки будут решать этот вопрос индивидуально. Каждый из них в ближайшие дни сможет встретиться с руководством клуба.

Напомним, «Интер» стал чемпионом Италии сезона 2020/21, завоевав 19-е скудетто в истории.