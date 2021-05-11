Кострома, 11 мая, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Костромском районе Костромской области снизилось число участков, подтопленных вследствие подъема уровня воды в реке Волге и осадков. Об этом со ссылкой на оперативную информацию ГУ МЧС по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Подтопленный частный пирс в Костроме

По данным, актуальным на утро 11 мая подтопленными остаются 39 приусадебных участков в посёлке Прибрежный и садовых товариществах «Садовод» и «Борщино». В воскресенье, 9 мая таких территорий было в три раза больше — 123.

Подтопление дач в Костромской области произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС начала наращивать объёмы спуска воды. По указанию Росводресурсов на ГЭС в течение двух недель спускали в 6 раз больше воды, чем обычно — 4500 кубометров в секунду. Это было нужно для того, чтобы держать ниже критических значений уровень воды в Рыбинском водохранилище, заполнившемся из-за снежной зимы и осадков. Постепенное отступление воды от костромских участков пошло с 9 мая — с 8 мая ГЭС сократила объёмы спуска воды до 3700 кубометров в секунду, в области прекратились обильные осадки.