Рим, , 10:55 — REGNUM По итогам апреля 2022 года на итальянском рынке были проданы 145 033 автомобиля, что в 34 раза больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в отчёте Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция«

В ANFIA объясняют такой рост продаж низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки нового коронавируса в стране были закрыты автоцентры.

Если же сравнивать нынешний результат реализации машин в Италии с апрелем 2019 года, то продажи автомобилей оказались меньше на 17,1%. С января по апрель текущего года реализация машин в стране составила 592 181 единицу. Это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в апреле 2021 года на итальянском рынке продавались машины отечественной марки Fiat — 23 237 единиц (рост в 24 раза).

Напомним, по данным ANFIA, в марте нынешнего года автодилеры Италии продали 169 684 автомобиля, что на 497,2% больше, чем в марте 2020 года.

Читайте также: В Италии протестировали суперкар Maserati MC20