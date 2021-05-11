Чеди-Хольский район, Тува, , 10:53 — REGNUM Жители Чеди-Хольского района Тувы жалуются на проблемы с качеством воды, подаваемой в благоустроенные дома посёлка Хову-Аксы. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, из кранов течёт грязная вода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам местных жителей, воду нельзя использовать ни для питья, ни даже для бытовых целей.

«Наверняка она не отвечает санитарным нормам. Жители говорят, что проблема с водой остается нерешенной уже несколько лет», — отметил глава.

Он добавил, что вопрос решится с запуском нового водозабора, который начали строить ещё в 2019 году. Однако работы были приостановлены в 2020 году в связи с пандемией.

«Сейчас минстрой ведет претензионную работу по отставанию подрядчика от графика работ. С учетом всех процедур осенью этого года в Хову-Аксы должен заработать новый водозабор, и у местных жителей будет чистая вода, как и должно быть», — добавил он.

Глава поручил министру строительства и ЖКХ Аясу Хунай-оолу взять на контроль завершение строительства водозабора.