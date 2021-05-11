Сиань, Китай, , 10:52 — REGNUM Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе обсудили министры иностранных дел Киргизии и Узбекистана Руслан Казакбаев и Абдулазиз Камилов, сообщили 11 мая в пресс-службе киргизского МИД.

Встреча состоялась в рамках второго совещания министров иностранных дел «Туркестан — Китай», которое проходит в городе Сиань. Узбекистанская сторона выразила готовность помочь в дальнейшей стабилизации ситуации на границе.

Собеседники также обсудили двустороннее сотрудничество. Казакбаев пригласил своего узбекистанского коллегу посетить в ближайшее время Бишкек с официальным визитом. Собеседники также обсудили возможность проведения в Киргизии консультативной встречи президентов стран Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе. Российский лидер сказал, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации на границе.

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