Москва, , 10:52 — REGNUM Мясоперерабатывающий завод «Коломенское» получит без торгов земельный участок на юге Москвы, сообщил 11 мая вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

На участке площадью 0,77 га появится новый производственный корпус. Землю предоставят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Планируется, что завод инвестирует в расширение производства порядка 200 млн рублей.

«В рамках масштабного инвестиционного проекта в районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса общей площадью более 5 тысяч квадратных метров», — сказал Ефимов.

Предприятие производит колбасы и мясные деликатесы. Новый участок прилегает к действующей площадке.