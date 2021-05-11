11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Халатностью и разбазариванием государственной собственности назвал 11 мая затянувшийся капитальный ремонт Центра молодёжных инициатив в Белгороде врио губернатора Вячеслав Гладков. На работы из областного бюджета выделили 270 млн рублей. Подписчики в соцсети поддержали главу региона: они считают, что к чиновникам-разгильдяям необходимо применить строгие меры.

Юлия Пёрышкина, , 12:49 — REGNUM Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в Центр молодёжных инициатив, в здании которого идёт затянувшийся капитальный ремонт, перед началом рабочего дня 11 мая. По словам врио губернатора, он был шокирован увиденным. В некоторых помещениях начаты отделочные работы, но «брошены на полдороге», из-за протекающей крыши в комнатах образовалась плесень на стенах и потолках. К системе вентиляции не подключён теплообменник, который отчасти мог бы спасти ситуацию.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но больше удивляет не это, а отношение к материалам: большое количество стройматериалов было закуплено и просто брошено на произвол судьбы! Демонтированная система вентиляции, которая валяется тут же в подвале, находится в хорошем состоянии и могла бы ещё долго прослужить. Новые кресла в концертном зале, покрытие в спортивном зале находятся под слоем пыли и строительной грязи. На мой взгляд, очистить их практически невозможно. Самое возмутительное, что работы в этом году не велись вообще ни одного дня! На всю эту «красоту» областной бюджет выделил 270 миллионов рублей! Никаких объяснений здесь быть не может — налицо халатность и разбазаривание государственной собственности! А значит, и меры будут применяться самые строгие. С таким отношением к ремонту неудивительно, что молодёжь у нас как неприкаянная. В пятницу возвращаюсь на объект, надеюсь увидеть изменения», — написал Вячеслав Гладков.

Управление капитального строительства Белгородской области заключило контракт с подрядчиком ещё в декабре 2019 года. По контракту работы должны были завершиться ещё в декабре 2020 года. ⠀

«Руководителей таких подрядных организаций к уголовной ответственности за разбазаривание бюджетных денег. Сразу всё на места встанет», — предлагает Анна.

Вячеслав Гладков взял строительство проблемных объектов под личный контроль Belregion.ru

«Нет, не станет! — возражает Александр. — Сколько гаишников посадили за взятки? И что? Брать перестали? Полная конфискация имущества и сажать, увеличив срок в два раза. И делать это на постоянной основе, раз в месяц. Я уверен, что в этой области за месяц можно найти того, кого закрыть за такое отношение».

«Налицо откаты и воровство бюджетных денег!» — пишет Artem.

«Сажать нужно чиновников. За отсутствие контроля. А то губернатор то за подрядчиками смотрит, то со штукатурами ругается. А чиновники только зарплату получают. Вот где было управление капстроительства?» — спрашивает Вадим.

«Потому что раньше на стройке работали люди с образованием. А сейчас шабашники и гастарбайтеры, которые кирпич от щебня отличить не могут. Вот такое и строительство получается», — размышляет Светлана.

«Всех нерадивых хозяйственников и руководителей увольнять по статье, чтобы запись в трудовой была, порочащая «честное» имя. А то пожурят, предложат уволиться «по собственному желанию», они и рады — с рук сошло, можно идти и выигрывать следующий тендер», — возмущается Елена.

Светлана уверена, что виновные, от заказчика до подрядчика, должны «понести наказание, возместить материальные потери за порчу имущества, стройматериалов и привлечены к суду! Проверить их имущество на соответствие доходов».

И так сойдет! Belregion.ru

Позже Вячеслав Гладков назвал работу Управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова неудовлетворительной и даже вредоносной. Чиновнику предложено подать в отставку, а в самом ведомстве Контрольно-счётная палата региона проведёт масштабную проверку вместе с правоохранительными органами.

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