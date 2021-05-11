Новосибирск, , 10:50 — REGNUM В Новосибирской области 23 муниципальных района и пять городских округов, в том числе Новосибирск, завершили отопительный период. Остальные муниципальные образования планируют отключить отопление до конца текущей недели. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

По информации МинЖКХ и энергетики региона, в течение всего отопительного периода, зафиксировано 67 аварийных отключений, четыре из них — продолжительностью более 24 часов. При этом ситуаций, при которых требовались экстренные меры по расселению граждан, допущено не было.

В ведомстве подчеркнули, что отопительный период в Новосибирской области завершается в штатном режиме.