Грозный, , 10:48 — REGNUM В Чечне на текущей неделе будут проведены спецмероприятия на всех въездах в республику. На постах организуют рейды по недопущению незаконной перевозки пассажиров, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и связи ЧР.

«Мы ставим в известность всех, планирующих приехать, а после праздников выехать из Чеченской Республики общественным транспортом (автобусы и микроавтобусы), что в целях безопасности пассажиров министерством транспорта и связи ЧР, совместно с управлением ГИБДД по ЧР на всех въездных постах республики будут проводиься рейды по недопущению незаконной перевозки пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия, проводимые на въездах в регион, связаны с празднованием Ураза-байрам. В Чечне в связи с наступлением одного из самых главных праздников ислама объявлены три выходных дня — с 12 по 14 мая. Проводя заседание оперативного штаба, глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил уполномоченные ведомства о необходимости строгого контроля за ситуацией на дорогах региона во избежания аварийности.