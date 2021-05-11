Казань, , 10:48 — REGNUM Один из нападавших на школу №175 в Казани находится в здании учебного заведения. Он продолжает удерживать около шести-семи человек. Об этом 11 мая сообщает Life.

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Также уточняется, что его личность не установлена. Его сообщник уже задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, двое неизвестных утром 11 мая зашли в гимназию № 175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу. По последним данным, погибли девять человек, ещё четверо госпитализированы. Здание учебного заведения полностью оцеплено силовиками, они готовятся к штурму. Также на месте работают медики и сотрудники МЧС.