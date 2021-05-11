Рим, , 10:54 — REGNUM Фигурантами расследования римской прокуратуры по факту оскорблений и угроз, которым в соцсетях подвергся президент Италии Серджо Маттарелла, стали как минимум 11 человек. Об этом 11 мая сообщает агентство Adnkronos.

По данным источника, всем подозреваемым в посягательстве на честь президента страны и подрыве престижа главы государства, а также в подстрекательстве к совершению преступления, от 44 до 65 лет.

При этом уточняется, что в данном случае речь идет о ряде публикаций в соцсетях в период с апреля 2020 года по февраль, когда на территории страны действовали строгие карантинные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Также указывается, что во время обысков у подозреваемых были изъяты мобильные устройства и персональные компьютеры, а также уточняется, что часть данных людей является приверженцами крайне правых убеждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая группа из 40 американских прокуроров 10 мая призвала главу Facebook Марка Цукерберга не создавать Instagram версии для детей до 13 лет.