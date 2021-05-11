Симферополь, , 10:47 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении в ближайшие два месяца посетить все муниципалитеты региона. Информация прозвучала на совещании 10 мая, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

«Буду выезжать во все регионы, по примеру Симферополя посещу каждый муниципалитет, пообщаюсь с местными жителями, представителями МКД, всеми заинтересованными сторонами. Думаю, что за два с половиной месяца удастся это сделать», — заявил Аксёнов.

Он уточнил, что недовольство жителей в части расписания движения транспорта, санитарной уборки, уличного освещения, работой управляющих компаний напрямую касаются работы администраций муниципалитетов.

«Все вопросы, которые мне задают граждане, касаются повседневной жизни, они не требуют никаких капиталовложений. Должно быть элементарное погружение глав администраций, их заместителей, депутатского корпуса в проблемы людей. Поэтому, обходя муниципальные образования, буду спрашивать жителей, кого они знают — депутатов, главу администрации, заместителей главы администрации, чем занимаются чиновники, сколько раз были, кто был из депутатского корпуса», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма также анонсировал полную ревизию жилого фонда с целью выявления аварийного жилья.