Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В связи с производством дорожных работ на участке внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга, между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе, перекроют две полосы движения до 18 мая. Об этом 11 мая сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Временное перекрытие двух полос будет с 11 по 18 мая на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна — Пески» (Красносельское шоссе) (км 80 — км 85 внутреннего кольца).

«Для движения автомобильного транспорта будут перекрыты вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения», — сообщил Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Читайте ранее в этом сюжете: На внешнем кольце КАД Петербурга до конца мая перекроют две полосы движения