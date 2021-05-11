Казань, 11 мая 2021, 10:46 — REGNUM После стрельбы в школе в Казани госпитализированы 12 детей и один взрослый, сообщили 11 мая в республиканском центре медицины катастроф.
Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»
Один нападавший задержан, второй находится в школе, удерживая шесть-семь человек. В настоящее время силовики штурмуют здание.
В результате нападения погибли, по предварительным данным, девять человек.
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