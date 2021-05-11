Казань, , 10:46 — REGNUM После стрельбы в школе в Казани госпитализированы 12 детей и один взрослый, сообщили 11 мая в республиканском центре медицины катастроф.

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Один нападавший задержан, второй находится в школе, удерживая шесть-семь человек. В настоящее время силовики штурмуют здание.

В результате нападения погибли, по предварительным данным, девять человек.

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