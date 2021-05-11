Салават, Башкирия, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело по факту наезда автомашины на подростка возбуждено в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что ДТП произошло ночью 10 мая на улице Островского в г. Салавате. Автомобиль марки «BMW», за рулем которого находился 19-летний мужчина наехал на 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Отмечается, что пострадавшего получил травмы и был срочно доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате наезда автомобиля на дерево пострадали два человека.