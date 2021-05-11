Омск, , 10:45 — REGNUM На следующий учебный год университетам Омской области выделено 9,5 тысячи бюджетных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в областном правительстве.

Контрольные цифры приёма обсудили на заседании координационного совета при губернаторе Омской области по развитию профессионального образования.

По словам председателя региональной общественной организации «Омский совет ректоров» Марии Ливзан, в 2021/2022 учебном году вузам региона выделено 9,5 тысячи бюджетных мест. В целом за последние три года их общий объём увеличился на 9,1%, а по очной форме обучения — на 11,5%.

Наибольшее количество контрольных цифр приёма выделено на обучение в Омском государственном техническом университете — 27% от общего объёма бюджетных мест в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, университетам Томской области на 2022/2023 учебный год 13 319 бюджетных мест.

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