Чойский район, Алтай, , 10:45 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай перед судом предстанет 35-летняя местная жительница по обвинению в убийстве родного брата. Преступление произошло ночью в начале августа 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В селе Сейка между родственниками произошла ссора после совместного употребления алкоголя. В ходе конфликта 35-летняя обвиняемая уронила мужчину 31 года на пол.

«После чего женщина села на него сверху, сдернула с дверного проема штору, которую обмотала вокруг его шеи и, затянув ее концы, задушила брата», — отметили в ведомстве.

Убедившись, что мужчина умер, обвиняемая вынесло его тело и закопала в огороде. Спустя полгода она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении брата, сообщив, что тот не вернулся из Горно-Алтайска.

Однако, в ходе следствия правоохранителям удалось установить причастность к преступлению самой заявительницы. В феврале 2021 года скелетированное тело убитого было найдено и извлечено.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Алтая обвинили в убийстве родного брата