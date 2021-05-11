Вашингтон, 11 мая 2021, 10:45 — REGNUM Сотрудничество США и Китая в области борьбы с изменением климата будет носить ограниченный характер ввиду целого ряда геополитических противоречий между Вашингтоном и Пекином, пишет политолог Миньсинь Пэй в статье, вышедшей 10 мая в The Strategist.
По его словам, вполне понятно, почему США и Китай в настоящий момент ведут себя ответственно. Обе страны рассматривают изменение климата как экзистенциальную угрозу и сильно заинтересованы в сотрудничестве. А президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что открытая непримиримость или обструкционизм в этом вопросе дорого обойдется им с точки зрения международного общественного мнения.
Во время Холодной войны идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом разделила мир и укрепила союзы. Но в ближайшее десятилетие одна идеология вряд ли поможет США и Китаю завоевать много друзей. У Коммунистической партии Китая больше нет реальной идеологии, в то время как политическая поляризация и трампизм запятнали образ Америки. Вместо этого, поскольку изменение климата ставит под угрозу выживание человека, лидерство в решении этой проблемы будет формировать международные альянсы.
Превращение риторических обязательств по борьбе с изменением климата в действия в ближайшие годы станет серьезным испытанием для обеих стран. Например, вскоре после недавнего саммита мировых лидеров и Байдена по климату министр иностранных дел Китая Ван И намекнул, что сотрудничество Китая с Америкой будет зависеть от того, «будут ли США вмешиваться во внутренние дела Китая». При этом в Пекине внутренним делом считают вопросы Тибета и Тайваня.
В результате двустороннее сотрудничество в области изменения климата будет в лучшем случае нестабильным, скромным и постепенным. Неустойчивость проистекает из общей нестабильности американо-китайских отношений, когда всплеск напряженности неизбежно наносит побочный ущерб усилиям по борьбе с изменением климата. Взаимная подозрительность и враждебность также не позволят обеим сторонам сделать большие шаги и будут мотивировать их на жесткие сделки. Только незначительные меры могут проверить доверие и вызвать достаточную доброжелательность для поддержания сотрудничества. Таким образом, следует ожидать постепенного, затяжного процесса.
Учитывая отсутствие взаимного доверия, сотрудничество США и Китая, возможно, должно заключаться в отказе от определенных действий, а не в активных попытках достичь чего-то вместе. Здесь первый императив — избегать увязывания сотрудничества в области климата с наиболее враждебными аспектами двусторонних отношений, такими как права человека, торговля и безопасность.