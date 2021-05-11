Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Сотрудничество США и Китая в области борьбы с изменением климата будет носить ограниченный характер ввиду целого ряда геополитических противоречий между Вашингтоном и Пекином, пишет политолог Миньсинь Пэй в статье, вышедшей 10 мая в The Strategist.

«Несмотря на все более ожесточенное соперничество, Соединенные Штаты и Китай в последнее время посылают правильные сигналы относительно потенциального сотрудничества в борьбе с изменением климата», — отметил политолог.

«Тем не менее будущая работа усеяна геополитическими минами», — добавил он.

По его словам, вполне понятно, почему США и Китай в настоящий момент ведут себя ответственно. Обе страны рассматривают изменение климата как экзистенциальную угрозу и сильно заинтересованы в сотрудничестве. А президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что открытая непримиримость или обструкционизм в этом вопросе дорого обойдется им с точки зрения международного общественного мнения.

Во время Холодной войны идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом разделила мир и укрепила союзы. Но в ближайшее десятилетие одна идеология вряд ли поможет США и Китаю завоевать много друзей. У Коммунистической партии Китая больше нет реальной идеологии, в то время как политическая поляризация и трампизм запятнали образ Америки. Вместо этого, поскольку изменение климата ставит под угрозу выживание человека, лидерство в решении этой проблемы будет формировать международные альянсы.

Превращение риторических обязательств по борьбе с изменением климата в действия в ближайшие годы станет серьезным испытанием для обеих стран. Например, вскоре после недавнего саммита мировых лидеров и Байдена по климату министр иностранных дел Китая Ван И намекнул, что сотрудничество Китая с Америкой будет зависеть от того, «будут ли США вмешиваться во внутренние дела Китая». При этом в Пекине внутренним делом считают вопросы Тибета и Тайваня.

«Помимо трудности изолирования их двусторонних конфликтов от областей потенциального сотрудничества, неясно, какое и в каком объеме сотрудничество по климату могут обеспечить США и Китай. В кратком совместном заявлении США и Китая мало конкретики, и на то есть веские причины. Ввиду отсутствия доверия ни одна из стран не желает брать на себя конкретные обязательства», — продолжил политолог.

В результате двустороннее сотрудничество в области изменения климата будет в лучшем случае нестабильным, скромным и постепенным. Неустойчивость проистекает из общей нестабильности американо-китайских отношений, когда всплеск напряженности неизбежно наносит побочный ущерб усилиям по борьбе с изменением климата. Взаимная подозрительность и враждебность также не позволят обеим сторонам сделать большие шаги и будут мотивировать их на жесткие сделки. Только незначительные меры могут проверить доверие и вызвать достаточную доброжелательность для поддержания сотрудничества. Таким образом, следует ожидать постепенного, затяжного процесса.

Учитывая отсутствие взаимного доверия, сотрудничество США и Китая, возможно, должно заключаться в отказе от определенных действий, а не в активных попытках достичь чего-то вместе. Здесь первый императив — избегать увязывания сотрудничества в области климата с наиболее враждебными аспектами двусторонних отношений, такими как права человека, торговля и безопасность.