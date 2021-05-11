Москва, , 10:42 — REGNUM Нефть подешевела в начале недели и продолжает нести потери пятый день подряд, развивая 11 мая коррекцию от пиков вблизи психологического барьера $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Падение Brent пока ограничивается зоной $63,40, пробой которой откроет дорогу к двадцатидневной скользящей средней, представляющей собой важную локальную поддержку.

Черное золото не показало заметной реакции на новость о приостановке работы крупнейшего в Штатах трубопровода для нефтепродуктов из-за кибератаки вирусов-вымогателей, которая произошла 7 мая.

Этот фактор может подогреть рост нефти марки Brent только в случае продолжительного закрытия трубопровода, что может повлечь сокращение объемов добычи компаниями на побережье Мексиканского залива.

Пока, судя по динамике нефти, участники рынка не закладывают в цену такой сценарий.

Тем временем давление на котировки по-прежнему оказывает ситуация с пандемией в Азии и прежде всего в Индии, где не только продолжается рост случаев заражения коронавирусом, но и был обнаружен новый штамм.

На этом фоне опасения относительно перспектив спроса сохраняются, толкая цены в южном направлении.

С технической точки зрения для Brent назревает опасный момент, который заключается в близости к двадцатидневной скользящей средней.

Эта линия выступает в роли поддержки с середины марта, и ее утрата повлечет усугубление технической картины», — считает эксперт.

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