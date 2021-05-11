Москва, 11 мая 2021, 10:41 — REGNUM Аварийных отключений в майские праздники в Москве не было, сообщили 11 мая в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«В майские праздники все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено», — рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что в праздничные дни было организовано круглосуточное дежурство штаба, а в состоянии готовности находились полторы тысячи аварийных бригад.
Особый контроль уделялся уборке мусора в местах массового пребывания горожан, а также своевременному вывозу контейнеров.