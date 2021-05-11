Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 11 мая, обозначил комплекс дополнительных мер по борьбе с ландшафтными пожарами на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

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«Тема природных, ландшафтных пожаров остаётся острой — все праздничные дни стояла сухая, местами даже жаркая погода. Количество ландшафтных пожаров в течение этого периода было даже больше, чем за аналогичный период прошлого года, и приходилось принимать экстренные меры для ликвидации большого количества возгораний. Прогноз на последующие дни в этой части неблагоприятный. На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически повсеместно не ожидается, будет сохраняться сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами, — подчеркнул Травников. — Отдельно предлагаю обсудить дополнительные меры, которые нам следует предпринять, для того, чтобы сдержать ситуацию. Нам удается не допустить переходов огня на жилые постройки, но тем не менее, ситуация очень напряженная».

Губернатор поручил главам муниципальных районов усилить работу с руководителями сельхозпредприятий.

«Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств — в этом году действует достаточно жесткая норма — за пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учётом сложной пожароопасной ситуации», — отметил он.

По официальным данным, наиболее сложная обстановка в настоящее время в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Коченевском, Убинском, Кыштовском, Чулымском, Здвинском и Доволенском районах.