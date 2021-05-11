Казань, , 10:40 — REGNUM В Казани усилили меры безопасности в учреждениях образования после стрельбы в гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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Также в настоящее время ограничены входы во все учебные заведения города. Соответствующее распоряжение дано директорам школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая утром в гимназии №175 произошла стрельба. По различным данным, погибли семь человек, в числе пострадавших есть дети. Один из нападавших на школу задержан, это молодой человек в возрасте 19 лет. Дети эвакуированы в соседние детские сады. На месте продолжают работать экстренные службы и скорая помощь.