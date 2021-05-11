Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Объединение оппозиционных партий Грузии для участия в выборах вокруг основанной бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) будет ошибкой. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 10 мая заявил перед журналистами один из лидеров блока «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

«Координация оппозиции необходима по разным вопросам, в том числе по противодействию фальсификации (на выборах, — прим. ИА REGNUM) и т. д. Но объединение всех под зонтом «Национального движения», что нам предлагалось до этого, мы считаем ошибкой», — сказал Манджгаладзе.

По его мнению, оппозиционные партии в сумме получат больше голосов, если выйдут на выборы самостоятельно. В качестве примера Манджгаладзе привёл итоги парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года. Тогда оппозиционные партии в Тбилиси набрали вместе 54% голосов, а лидер ЕНД Мелия, который был единым кандидатом от оппозиции по одному из мажоритарных округов в столице, получил только 44%.

Напомним, в Грузии в октябре должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Члены оппозиционных партий активно обсуждают тактику на выборах мэра Тбилиси.

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