Казань, , 10:42 — REGNUM Девять человек погибли еще четверо госпитализированы после стрельбы в школе №175 в Казани, сообщают РИА-новости со ссылкой на экстренные службы.

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Силовики готовятся к штурму здания.

По предварительным данным, второй нападавший находится в школе, удерживая шесть-семь человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, прокуратура Татарии начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани.

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