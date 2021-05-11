Казань, 11 мая 2021, 10:42 — REGNUM Девять человек погибли еще четверо госпитализированы после стрельбы в школе №175 в Казани, сообщают РИА-новости со ссылкой на экстренные службы.
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Силовики готовятся к штурму здания.
По предварительным данным, второй нападавший находится в школе, удерживая шесть-семь человек.
ИА REGNUM ранее сообщало, прокуратура Татарии начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани.
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