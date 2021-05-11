Симферополь, 11 мая, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Полная ревизия существующего жилого фонда будет проведена на территории Республики Крым. Об этом заявил на совещании 10 мая глава региона Сергей Аксёнов, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

Как сообщил Аксёнов, ревизия всего жилого фонда необходима в целях выявления аварийного жилья и формирования программы переселения из аварийного жилья.

Также глава Крыма поручил заместителю председателя Совета министров Республики Крым Евгению Кабанову усилить контроль над ходом индивидуального жилищного строительства в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года были опубликованы данные о срыве плана по переселению из аварийного жилья на территории Республики Крым. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, из 70 человек, которые должны были в 2020 году получить новые квартиры, фактически справили новоселье лишь восемь, расселены только три квартиры.