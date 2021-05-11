Джакарта, , 10:38 — REGNUM Индонезийский корабль Sultan Hasanuddin-366 остановился в Коломбо (Шри-Ланка) после выполнения миротворческой миссии в Ливане, сообщает Sindonews.

Посол Индонезии в Шри-Ланке И Густи Нгурах Ардияса поздравил весь экипаж судна Sultan Hasanuddin-366 с успешной миротворческой миссией в Ливане.

На борту судна Sultan Hasanuddin-366 находится 119 солдат. Корабль отплыл из Коломбо в следующий транзитный порт в Батаме.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная группа в Западном Папуа призывает Новую Зеландию прекратить все оборонные связи с Индонезией.

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